Karter Max Sadurski wint race én ticket voor WK

Kudelstaart – Het deelnemersveld was groot, de concurrentie was hevig en Max Sadurski was de jongste deelnemer van iedereen in de klasse voor de jongste deelnemers. De pas achtjarige karter uit Kudelstaart won zondag op het circuit van Mariembourg de derde ronde van het Nederlands kampioenschap in de Rotax Max Micromax-klasse. Wat zijn weekend nóg mooier maakte was het feit dat hij met de dagzege een ticket voor het WK in Le Mans had gewonnen.

Heel blij

Na de prefinale zei hij trots en ongevraagd: “Ik heb gewonnen!” Een paar uur later herhaalde hij die uitspraak toen hij de finale had gereden. Hij mocht zich bovendien winnaar van het dagklassement noemen. Het betekende opnieuw een fraai weekeinde voor de talentvolle Noord-Hollander. “Ik ben heel blij”, zei hij glunderend na de huldigingsceremonie. “Ik had wel verwacht dat ik in de top vijf zou eindigen, maar ik had niet verwacht dat ik dit weekend een ticket voor het WK zou winnen. Ik ben er heel trots op.” In augustus mag hij dus meedoen aan de eerste editie van het nieuwe evenement dat wordt gehouden op Circuit Alain Prost in Le Mans. Max: “Ik vind het leuk dat ik naar Frankrijk mag. Ik heb nog nooit in Le Mans gereden. Ik heb ook nog geen filmpje van de baan bekeken. Wel heb ik al een plattegrond van de baan gezien, dus ik weet hoe die eruit ziet. Ik ben heel benieuwd hoe het is erop te rijden.”

Hoog niveau

Als Max zo doorgaat dit seizoen, kan hij op het WK weleens hoog eindigen. Het Nederlands kampioenschap Rotax Max heeft traditioneel een hoog niveau. Dat hij zondag in Mariembourg beide races won in een groot deelnemersveld zei dus wat over zijn potentie. Tijdens de trainingen op de Zuid-Belgische piste liet hij al zien over een goede snelheid te beschikken. Hij noteerde consequent top vijf-tijden en dat op een baan waarop hij nog niet vaak had gereden. Daarna snelde hij in de kwalificatie naar de vijfde tijd. In de prefinale liet Max vervolgens zien hoe snel hij in race-omstandigheden is. Hij haalde de ene na de andere rijder in om uiteindelijk de koppositie te claimen. “Daarna was het wel moeilijk om weg te rijden van de rest. Dat is jammer genoeg niet gelukt.” Het deerde niet, want Max kwam als eerste voorbij het zwartwitgeblokt.

Poleposition voor finale

Het leverde hem niet alleen punten op voor het WK-ticket, maar ook de poleposition voor de finale. En dat was een mijpaal voor Max. “Het was de eerste keer in het NK dat ik van poleposition mocht starten”, zei hij triomfantelijk. Daar maakte hij dankbaar gebruik van: “De start ging goed. Ik wilde eigenlijk wegrijden, maar dat lukte me niet.” Na gevecht voorin met Tommie van der Struijs en Kasper Schormans reed hij niettemin gedecideerd naar zijn tweede overwinning van de dag. Dat het opnieuw een pittige strijd was geweest, deerde hem niet. Hij was niet zenuwachtig geweest, zei Max. “Ik kijk nooit achterom. Ik hoor ze toch wel achter me rijden. En als ze me willen inhalen, dan blokkeer ik ze gewoon.”

Max’ volgende race is de vierde ronde van het NK. Die wordt gehouden op het circuit van Venray. Het is voor het eerst dat de NK-organisatie daar een race houdt. Ook voor Max betekent het zijn eerste race op dat circuit. “Ik heb er wel een keertje getraind. Ik vond de baan een beetje leuk.”

Foto: Gijs Kaligis/RaceXpress.nl