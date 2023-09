Kanovereniging DRV doet mee met de World Cleanup Day ￼

De Ronde Venen – De hele wereld ruimt tijdens de grootste jaarlijkse opschoonactie ter wereld. Dit jaar is de World Cleanup Day op 16 september en de kanovereniging doet mee.

Met de vereniging en met overige vrijwilligers wordt er om 10.00 uur gestart vanaf de Herenweg 196 Vinkeveen. Met de kajaks kan er in verschillende groepjes gevaren worden in de ringvaart en langs diverse legakkers om zoveel mogelijk (drijf) vuil op te vissen en uit het water te halen. Ben je lid van de kanovereniging of betrokken bij de Vinkeveense Plassen en heb je hart voor de buurt? Dan biedt deze actie de gelegenheid om op een leuke manier van het zwerfafval af te komen.

Samen voor schoon

Bijna iedereen stoort zich aan zwerfafval. Zwerfval zorgt voor een vervuild straatbeeld of oppervlakte water, is slecht voor het milieu, jezelf en dieren. Ook kost het opruimen van zwerfafval een hoop geld. Onder het motto ‘De Ronde Venen Schoon, dat doen we Samen!’ werken inwoners, bedrijven, scholen, verenigingen en andere organisaties samen met de gemeente aan het tegengaan van zwerfafval. Er zijn steeds meer vrijwilligers die meehelpen om zwerfafval op te ruimen. Ook jij kunt meewerken aan een schone gemeente. De opschoonactie wordt ondersteund door NME-Centrum De Woudreus en zorgt o.a. voor de benodigde materialen.

Jeugd en senioren kunnen deelnemen

De actie is gepland op de tijd dat de jeugd op zaterdagochtend vaart en het is van belang dat zij inzicht krijgen in het gedrag van mensen die op het water recreëren. Eigenlijk geldt dit besef voor iedereen. Alle overige leden van de kanoclub kunnen hierbij aansluiten. Ook belangstellende, met enige kajak-ervaring kunnen meevaren. Jeugd vanaf 10 jaar. De club heeft hiervoor boten ter beschikking. Graag wel van tevoren aanmelden via info@kvdrv.nl