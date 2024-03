Kanovereniging De Ronde Venen start het zomerseizoen￼

De Ronde venen – Nu het weer warmer wordt is het heerlijk om buiten te sporten. Denk daarbij eens sporten op het water. Varen in een kano of kajak. Bij kanovereniging De Ronde Venen kan dit uitstekend.

Goed voor de spieren

Kanovaren doe je lekker op je eigen tempo. Hoe vaker je traint, hoe beter je het peddelen onder de knie krijgt en hoe sneller en verder je kan varen. Met meer varen krijg je een steeds beter uithoudingsvermogen. Er worden verschillende spieren getraind. Niet enkel je schouders of armen. Maar ook je buik en benen zijn aan het werk. Voor de buikspieren is het varen behoorlijk effectief en het is prettiger dan honderd sit-ups. Ook is kanovaren te vergelijken met verschillende vormen van cardiotraining, waardoor ook je hart in goede conditie blijft. Het hele lichaam wordt sterker en fitter

Fitter in je hoofd

Van lekker op het water zijn word je rustig en ontspannen. Dat komt niet alleen door het rustgevende geluid van het water. Ook de frisse lucht en de natuurlijke omgeving doen je goed. Het water rondom Vinkeveen is prachtig. Bovendien is het peddelen in je kajak een rustgevende vorm van bewegen. Bijna als een meditatie, mits je aan het wiebelen in je boot een beetje gewend bent. Van het varen word je niet alleen fysiek sterker maar het is ook goed voor je mentale gezondheid. Van kanovaren krijg je een goed humeur en het zorgt ervoor dat jij je goed voelt.

Kom bij ons kajakken!

Heeft u weleens een keer een kajak of kano gehuurd, maar dat is u niet goed bevallen? Meestal komt dat door een gebrek een techniek en net niet voldoende conditie die nodig is om prettig en goed te kunnen varen. Of heeft u ooit een boot gekocht, maar ligt die in de tuin te verkommeren? Jammer is dat! Wij nodigen u uit om langs te komen en om lid te worden. Door vaker te varen en te leren van meer ervaren kajakkers zal uw techniek verbeteren en daarmee om de snelheid en de af te leggen afstand. Kortom u krijgt hierdoor meer plezier in het varen. Voor beginnende of opnieuw beginnende kanovaarders is het aan te raden om reeds in het voorjaar te starten met het opdoen van ritme; techniek en conditie. Later in het jaar heeft men daar een hoop plezier van wanneer de tochten wat langer worden.

Kanomateriaal beschikbaar

Voor mensen die het kanovaren eens willen proberen of voor nieuwe leden heeft de club kajaks ter beschikking. Deze kunnen worden gebruikt en zo is het niet nodig om direct een kajak zelf te kopen. Hierdoor is er geen extra drempel om niet een keer te starten met varen.

Clubavond:

Op de stek aan de Herenweg 196 heeft de kanoclub veel te bieden voor jeugd of volwassenen die belangstelling hebben om te gaan kanovaren. Nieuwe leden zijn van harte welkom. De clubavonden starten per 3 april op de woensdag. Het vertrek is om 19.00 uur vanaf de loods. Iedereen kan een keer vrijblijvend meevaren. Wel even aanmelden.

Ook nieuwe jeugd is welkom:

Alle jeugd is welkom! Het enige dat nodig is een zwemdiploma. De club kan voor kajak en peddel zorgen. Hierdoor is de drempel om kennis te maken met het kanovaren laag. De jeugd vaart op de zaterdagochtend en verzamelt om 10.30 uur. De groep is erg enthousiast en heeft altijd veel plezier met elkaar. Al spelend worden de vaartechnieken geleerd. Voor de ouders is er de gelegenheid om een keer mee te varen en/of te helpen met het begeleiden van de jeugdgroep.