Kanopolo spelers MdR naar World Games

Uithoorn – De World Games is een internationaal multi sportevenement, met de nieuwste snelst groeiende sporten ter wereld, deze worden georganiseerd met steun van het Internationaal Olympisch Comité. Dit jaar worden deze gehouden van 7 tot en met 17 juli in Birmingham Alabama (USA). Volgende week vertrekken er zes kanopolo spelers van Michiel de Ruyter naar Amerika om Nederland vertegenwoordigen. Bij het Nederlandse damesteam gaan Charlotte Bakkes, Sarissa van Veenendaal, Selina Dijkstra en Alisha van den Berg mee en bij de Nederlandse heren Wessel Vroon en Remco van Vliet. Het kwalificeren voor de World Games is als Europees team niet gemakkelijk, het is noodzakelijk om op het WK in de top 5 te zitten. En het is nu voor het eerst in de geschiedenis dat de dames en heren zich beiden hebben gekwalificeerd!

Door de pandemie is de voorbereiding nogal anders verlopen dan gepland, maar gelukkig kon er vanaf februari weer optimaal samen getraind worden. Er is keihard gewerkt en beide teams gaan strijden voor een podiumplek. Het is zuur dat alle spelers de hele reis zelf moeten financieren, bij het NOC*NSF en het Watersportverbond is hier geen budget voor. Via sponsoracties en crowdfunding hebben de spelers een mooi bedrag bij elkaar gekregen, ongeveer een derde van de kosten zijn hiermee tot nu toe gedekt. Via whydonate.nl kunt u ze financieel steunen (zoek op: world games 2022 of road to the world games).

Foto: Wessel Vroon in actie.