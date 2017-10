Kabouters verhuizen naar zorgcentrum

Aalsmeer – Het is nog een verrassing voor de bewoners van de gesloten afdeling van het Zorgcentrum Aelsmeer, maar de niet opgehaalde kabouters uit het zeer geslaagde Kunstploegproject Kunst, Kitsch en Kabouters verhuizen daar einde deze week naar toe. Het zijn er zo’n twintig in getal. Alle ander kabouters zijn bij hun rechtmatige maker teruggekeerd. Het is het slotakkoord van een pracht van een project waarin zo’n 230 deelnemers hebben meegewerkt.

Het Kunst, Kitsch en Kabouterproject van de Kunstploeg kreeg na het deels verwaterde weekend van de Kunstroute een kleurrijk vervolg in de Burgerzaal van het gemeentehuis. Meer dan 230 kabouters waren daar tot vorige week donderdag te zien. Het was kabouterparticipatie in optima forma. Alle creatieve, kunstzinnige en fantasierijke kabouters die er te zien waren droegen een geheime boodschap in zich. Elk van de makers heeft namelijk de omgetoverde kabouter met een geheime opdracht de wereld in gestuurd.

Opdracht op maat

Die opdrachten varieerden van ‘win de volgende voetbalwedstrijd’ tot ‘bescherm mijn kleinzoon op missie in Somalië’. Ook poëtische wensen zoals ‘haal herinneringen van oude mensen op’ of ‘zorg dat we kittens krijgen’ zijn voorbeelden van wensen die zijn meegegeven. Een opdracht op maat van de kabouter. Al die kabouters bij elkaar hebben een kunstwerk opgeleverd dat niet alleen tot de verbeelding spreekt, maar tegelijkertijd ook de creativiteit en diversiteit van de Aalsmeerse samenleving heeft laten zien.

Diversiteit in deelname

Deelnemers kwamen overal vandaan. Zo deden de basisscholen De Brug, Samen Een en OBS Kudelstaart mee aan het project. Maar ook oudere Aalsmeerders zoals bewoners van het Zorgcentrum en bezoekers van gebouw Irene hebben een kabouter. En ook Tweede Thuis liet zich niet onbetuigd. De kunstenaarsgroep die pas in het Oude Raadhuis exposeerde en ook bewoners van Woon en Zorgcentrum Hortensia doen een duit in het zakje. Daarnaast was er een grote groep individuele deelnemers die hun fantasie met veel plezier hebben losgelaten op de oorspronkelijk kleine witte porseleinen kabouter. De jongste deelnemer was vier jaar, de oudste 91. Deelnemers die hun kabouter nog willen ophalen kunnen dat nog voor aanstaande vrijdag doen.