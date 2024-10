Jumbo Plemp heeft een zusje: De Readshop

Uithoorn – Na maanden van onzekerheid is het voortbestaan van de Readshop in Winkelcentrum Zijdelwaardplein veilig gesteld. Met ingang van 1 september j.l. heeft Johan Plemp, eigenaar van de Jumbo supermarkt, het lopende contract overgenomen.

Gezien de grote leegstand in het winkelcentrum is dit een positieve ontwikkeling. De komende jaren blijft de boekwinkel – voorheen Ten Hoope – een onmisbaar onderdeel van het winkelaanbod. De vorige eigenaresse had te kampen met veel tegenslagen: de corona-uitbraak en de nasleep daarvan, het overlijden van haar man die de drijvende kracht achter de winkel was, en de langdurige onzekerheid over een eventuele verbouwing van het winkelcentrum waarvoor de Readshop dan zou moeten wijken. Daardoor kon zij niet meer investeren in de winkel. De overname door Jumbo Johan Plemp komt op het juiste moment. De verbouwing is – althans voorlopig – van de baan en de boekwinkel blijft open.

Vernieuwingen

Tegelijk met de overname zijn enkele belangrijke vernieuwingen ingevoerd. Omdat Intertoys is gesloten, was er in heel Uithoorn geen speelgoedwinkel meer. De Readshop springt in dat gat door een uitgebreide speelgoedafdeling te openen. En het bijzondere is: de nieuwe bedrijfsleider van de Readshop is Patricia van Pierre (zie foto), de vroegere ‘baas’ van Intertoys… Ook is de afdeling Tabakswaren in de Readshop uitgebreid, omdat er in supermarkten geen sigaretten e.d. verkocht mogen worden. En misschien wel het allerbelangrijkste: de wederopstanding van de boekenafdeling. De komende maanden zal geleidelijk aan de boekenvoorraad weer helemaal op peil gebracht worden. Van 2 oktober tot en met 13 oktober is het Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema: ‘Lekker eigenwijs’. Bij aankoop van € 13,50 aan kinderboeken krijgen klanten het kinderboekenweekgeschenk cadeau: ‘Schatpakkers’ van Pieter Koolwijk. Een mooie gelegenheid om de herrezen Readshop eens binnen te lopen.

Foto is aangeleverd.