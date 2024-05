Jules Verne in Mijdrecht?

Regio – Wie kent niet Jules Verne, de auteur van ‘Reis om de wereld in 80 dagen’? Maar er is nóg een Jules Verne, namelijk een Leyland Maarse & Kroon autobus (met nummer 251). Deze bus is op 1 februari 1963 in gebruik genomen en de bijzondere naam heeft hij gekregen door een wirwar van knopjes, hendeltjes, controle lampjes en functies die voor die tijd buitengewoon modern waren. Dit was ook de eerste touringcar met airconditioning. Maar wat nóg bijzonderder is, is het feit dat dit de bus was waar koningin Juliana en prins Bernhard regelmatig door het land toerden naar officiële gelegenheden.

Waarom schrijven we hierover? Wel, op de komende Oldtimer Middag Mijdrecht (zondagmiddag 30 juni bij het Veenweidebad) gaat deze bus een speciale plek innemen op het autoplein, vergezeld door twee andere oudgedienden uit het busvervoer. Al deze bussen zijn dan open voor het publiek en eentje gaat zelfs rondjes rijden gedurende het evenement, voor wie daar in mee zou willen. (Dat gaat natuurlijk niet 80 dagen duren).

Nog meer

Gelukkig zijn er nóg meer oldtimers die dag. Zo verwachten ze minimaal zes brandweerkorpsen uit de regio met hun antieke spuitwagens. (Wist u dat korps Mijdrecht dit jaar 100 jaar bestaat?) En daarnaast natuurlijk de gebruikelijke opkomst van ca. 250 oldtimers, het rijdend Nederlands erfgoed van 1908 t/m 1999. Ten tijde van dit schrijven zitten ze bijna vol met de inschrijvingen, waarna ze helaas een wachtlijst moeten gaan instellen. Oldtimer Middag Mijdrecht wordt voor het derde jaar georganiseerd en het is weer een familie evenement. Voor de kinderen zijn er wat leuke gratis activiteiten (springkasteel, plak-tattoo’s, puzzelspeurtochten) en je hoeft niet naar huis om te koken, want ze hebben weer een goed gevuld foodcourt opgesteld, met live muziek, Country Line Dance en daaromheen kraampjes en demonstraties. Het foodcourt is al open vanaf ca. 13.00 uur, en de eerste oldtimers kan je tegen 15.00 uur verwachten.

Zet zondag 30 juni in je agenda en kom als bezoeker liefst met de fiets. Auto’s van bezoekers mogen niet het terrein op, die worden verwezen naar de bezoekers parking, op ca. 1 minuut lopen. Voor informatie en sfeerbeelden uit de voorgaande jaren kunt u een kijkje nemen op www.oldtimermiddagmijdrecht.nl.

Foto aangeleverd.