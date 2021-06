Jongerenontmoetingsplek in Uithoorn een feit

Uithoorn – Op de Amsterdamseweg in Uithoorn (naast de Profile) is maandag 21 juni een jongerenontmoetingsplek (JOP) geplaatst. Onder andere wethouder José de Robles (Jeugd), jeugdagente Kim en jongerenwerker Ozan Balik waren van de partij. Wethouder De Robles: ,”We zijn al lang bezig om de jeugd een plek te geven waar ze samen kunnen komen. Daar is behoefte aan. Ik ben blij dat de JOP er nu staat. En ik hoop dat onze jongeren er met veel plezier gebruik van maken.” Bedoeling is dat de jongeren zelf verantwoordelijk zijn voor hun nieuwe plek. Dat betekent bijvoorbeeld dat ze het netjes moeten achterlaten als ze weggaan. En dat ze rekening moeten houden met de omwonenden. De plek van de JOP is zorgvuldig gekozen. Niet in een drukke woonwijk en vlak naast de openbare weg, zodat er goed zicht op is. De locatie is mede bepaald door de jeugd zelf. Bedoeling is dat de jongeren in samenwerking met het jongerenwerk een barbecue organiseren om op deze manier kennis te maken met de groep omwonenden.