Jongeren vaker op zoek naar een boot

Regio – Wie op een mooie dag Amsterdam binnen rijdt en vanaf de Utrechtsebrug de Amstel op kijkt, ziet daar rond borreltijd honderden bootjes op het water dobberen. Vooral jongeren ontdekken de watersport als ideale relaxte vrijetijdsbesteding. Cijfers van Botentekoop.nl, het grootste platform voor vraag-en aanbod van boten, bevestigen dat de kopers van boten steeds jonger worden.

Op Botentekoop.nl laat de groep van 18 tot 34 jaar in het tweede kwartaal van 2020 de grootste groei in zoekactiviteiten zien. Watersporters van 55 tot 64 jaar zijn met 21% aandeel nog altijd het best vertegenwoordigd. De botenzoekers zijn overwegend man, al wordt de groep vrouwen met dik 27% steeds belangrijker. De best bekeken categorieën op Botentekoop.nl zijn sloepen en motorjachten/motorkruisers. Zeiljachten komen op de derde plek, net voor console- en visboten.

Impulsaankoop

Sinds begin maart is het aantal zoekopdrachten naar nieuwe en gebruikte boten explosief gestegen. In eerste instantie ging de markt ervan uit dat het ging om impulsaankopen vanwege de onmogelijkheid om de vakantie in het buitenland door te brengen. Toch leren de cijfers dat ook niet-impulsieve zoektochten naar duurdere boten en zeiljachten, steeds vaker worden ondernomen. Op Botentekoop.nl werden in het tweede kwartaal van 2020 ruim 100% meer zoekopdrachten ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar uitgevoerd. Nooit in het ruim 20-jarig bestaan werden in een kwartaal zoveel boten bekeken. Op de site worden gemiddeld ruim 10.000 boten te koop aangeboden. Elke bezoeker op Botentekoop.nl bekijkt gemiddeld 7 verschillende boten. In het tweede kwartaal van 2020 werden tot nu toe al meer dan 17 miljoen zoekpagina’s bezocht.

Sloep meest gezocht

De analyse liet nog een aantal andere interessante ontwikkelingen zien. ‘Sloep’ staat nog altijd fier bovenaan in de lijst van de populairste zoektermen. Van de merken scoorde Bayliner als zoekopdracht het best, gevolgd door Antaris, Bavaria, Maril en Jeanneau. Ook ‘tender’ en ‘kotter’ werden vaak als zoekterm gebruikt. Botentekoop.nl heeft als doel kopers en verkopers van boten met elkaar te verbinden en slaagt daar uitstekend in.

Vakantiegeld

Professionals uit de botenbranche onderschrijven bovenstaande trends. Bart Kempers van Kempers Watersport uit Aalsmeer: ,,Leuk is dat er nu allerlei nieuwe vaarders op de markt komen die hun sluimerende behoefte aan een bootje eindelijk waarmaken. Ze maken van de gelegenheid gebruik door het vakantiegeld en wat ze al opzij hadden gelegd aan een boot te spenderen. We zien ook dat de ligplaatsen wegvliegen. We hebben nu bijna 100% bezetting en dat was echt lang geleden.”

Leo Staat van Boat Import Holland werkt zich een slag in de rondte. ,,Wij bouwen onze boten op voorraad. Normaal ben ik rond de zomer uitverkocht, nu waren alle boten eind april al allemaal weg. Momenteel kan ik veel meer verkopen dan produceren. Bij de motoren is het ook booming. Vorig jaar verkochten we ruim 1000 Tohatsu’s, nu zitten we al op 1400 stuks. Ik denk dat we dit jaar de 1600 motoren wel halen, een plus van 60%. Het is een gekkenhuis.”