Jongens Twister 8 naar halve finale Cruyff Court toernooi!

Mijdrecht – Woensdag 15 mei vond in Diemen de kwartfinale plaats om een halve finale plek te bemachtigen, welke op 8 juni in Volendam zal plaatsvinden. Vorig jaar zijn deze jongens 1e geworden in de regionale voorrondes op het Cruijff Court in Mijdrecht. Na enkele maanden geduldig afwachten mochten ze dus eindelijk aantreden in de kwartfinale in Diemen. Er waren 2 plekken voor de halve finale te verkrijgen: de nummer 1 gaat rechtstreeks door en de meest sportieve ploeg gaat tevens door naar de volgende ronde.

Twister trad aan met 9 spelers, waarvan er 6 in het veld staan, en de ploeg is een mix is van voetballers en niet-voetballers. De wedstrijden duren maar 7 minuten, dus ze waren gebrand om direct de aanval op te zoeken en snel te scoren. Langs de kant stonden de fanatieke ouders, opa’s en oma’s, hun jongens aan te moedigen. De eerste wedstrijd resulteerde in een gelijkspel en de 3 wedstrijden daarna werden allemaal in winst omgezet. Een terechte 1e plaats dus!

Op 8 juni gaan ze proberen om in Volendam een finaleplaats te verkrijgen voor het NK Cruyff Court toernooi eind juni in Nijmegen.