Jeugdcircus Acrobatico betovert thuispubliek

Hoofddorp – Twee jaar lang leefden de artiesten van Jeugdcircus Acrobatico ernaar toe; de slotvoorstellingen van Foresta Magica in Schouwburg de Meerse in Hoofddorp. Door de coronacrisis kon weliswaar niet iedere theaterstoel bezet worden. Maar de artiesten konden hun geluk niet op toen zij op 1 oktober hoorden dat De Meerse een ontheffing had gekregen op het maximum van 30 bezoekers. Het geluk was van korte duur. Het groot cultureel belang waar het theater voor staat bleek een dag later namelijk niet bedoeld te zijn voor het jeugdcircus, maar slechts voorbehouden aan degenen die beroepsmatig hun vak uitoefenen. Acrobatico respecteerde dit besluit, maar er was werk aan de winkel. Want je laat zowel je artiesten als je publiek niet in de steek. The show must go on!

Met de tomeloze inzet en ongeëvenaarde samenwerking die zo kenmerkend is voor Acrobatico had de organisatie binnen een dag een plan opgetuigd: een voorstelling in hun eigen oefenruimte in het dorpshuis van Badhoevedorp, zaterdagavond 3 oktober. Zonder aanwezig publiek, maar te volgen via een livestream. Een enorme uitdaging voor alle artiesten, want de adrenaline van het applaus is toch anders dan de spanning bij het zien van een lege zaal met camera.

Met een professionaliteit die zijn weerga niet kent, toonden de jongeren zich artiesten van het hoogste niveau. Foresta Magica werd via het internet gevolgd door een onovertroffen aantal mensen. Niet alleen in Nederland, maar ook in Kroatië, Costa Rica, Canada, Zweden en andere landen betoverde het circus hun publiek in de huiskamers.

De tweeënhalf uur durende livestream voorstelling Foresta Magica werd geopend door Ike Struben, gedreven directeur van Acrobatico. Daarna werd het publiek in vervoering gebracht door boswezens en bosmonsters. Door krioelende kevers, elfjes, kwibbels, mysterieuze waternimfen, een boswachter, een trol en een klein meisje. Het verhaal vertaalde zich naar een originele choreografie, waarin een rijk scala aan circusdisciplines aan bod kwam. De toeschouwers waren getuige van prachtige acts van acrobaten, jongleurs en diaboleurs. Er waren spannende acts met een verschijnmand, eenwielers, ballen, het draad, stelten, blades, rolschaatsen en rola bola’s. Adembenemend waren ook de hoepels, de luchthoepel, het trapezetouw en tissue. Het circus liet een fenomenaal nummer zien met de kunstfiets. En of dat nog niet genoeg is, was er een wervelende springtouwact. De voorstelling was een genot om naar te kijken door de schitterende kostuums, het decor en de rekwisieten.

Complimenten aan de creatieve organisatie, bevlogen trainers, flexibele technici, het pistepoortteam en alle mensen achter de schermen. Maar natuurlijk bovenal hulde aan de artiesten. Zij lieten kracht, doorzettingsvermogen, vertrouwen en saamhorigheid zien. Met hun toewijding, plezier én onaflatende energie zorgden zij voor magie in de huiskamers. Magie die juist in deze tijd van bijzondere betekenis is geweest voor velen. De show is ontvangen met verwondering en onder luid applaus. Een unieke belevenis en een feest tegelijk.

Acrobatico hoopt het publiek volgend jaar weer live te ontvangen. Kijk voor meer informatie op www.acrobatico.nl.

Door Linda J. Prast