Jazz aan de Amstel in kerstsfeer

Uithoorn – Zondag 22 december staat Jazz aan de Amstel van 15.30 tot 18.00 uur in het teken van de kerst. Plaats van handeling: Sjiek aan de Amstel, Marktplein 11, Uithoorn. Entree bedraagt 7,50 euro en kaarten zijn alleen aan de deur verkrijgbaar. Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang.

Singer/songwriter, gastvrouw en presentatrice Shyla Zoet neemt belangstellenden mee in een gezellige en muzikale middag waarbij, onder het genot van een hapje en een drankje, kan worden genoten van bekende jazz standards, eigen songs, evergreens, popmuziek en natuurlijk heel veel kerstliedjes. Deze keer zijn naast de band/ritmesectie bestaande uit Joos van Leeuwen, Peter Bergman, Jai Jai Vos, gitarist zanger Bastiaan Mulder en saxofonist Paul van der Feen speciaal te gast. En zijn er nog extra gastoptredens.

Bastiaan Mulder

Bastiaan Mulder is een veelzijdig muzikant die zijn sporen ruimschoots heeft verdiend in de Nederlandse muziekscene. Als gitarist en zanger combineert hij technische virtuositeit met een warme, expressieve stem. Zijn stijl wordt gekenmerkt door een unieke mix van jazz, pop en soul, waarbij hij moeiteloos schakelt tussen subtiele improvisaties en meeslepende melodieën. Tijdens en na zijn studie aan het conservatorium begeleide hij een groot aantal artiesten, waaronder Candy Dulfer, Trijntje Oosterhuis, Mathilde Santing, Kasper van Kooten, Willeke Alberti, Rene Froger, Lee Towers, Gordon, L.A. the Voices, Gerard Joling en Sara Kroos. Naast zijn optredens werkt Bastiaan als componist en arrangeur en is hij betrokken bij verschillende educatieve projecten, waarbij hij zijn liefde voor muziek deelt met een nieuwe generatie artiesten. Zijn energie en enthousiasme maken hem een geliefd gezicht op de podia, en zijn optredens laten altijd een blijvende indruk achter.

Paul van der Feen

Paul van der Feen is een van de meest getalenteerde saxofonisten in Nederland en heeft een indrukwekkende carrière opgebouwd als zowel solist als ensemblelid. Zijn spel wordt gekenmerkt door een warme toon, technische finesse en een ongelooflijk gevoel voor muzikale expressie. Paul is onder andere bekend van zijn werk met het Metropole Orkest, waarmee hij talloze projecten en opnames heeft gedaan met wereldberoemde artiesten uit verschillende genres. Zijn liefde voor improvisatie is duidelijk in zijn spel, waar hij moeiteloos frisse en onverwachte elementen toevoegt die de muziek tot leven brengen. Met zijn veelzijdigheid, jarenlange ervaring en passie voor muziek belooft Paul van der Feen een bijzondere bijdrage te leveren aan de kersteditie van Jazz aan de Amstel.

Jazz aan de Amstel, 22 december in Uithoorn. Foto: aangeleverd