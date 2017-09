Jan Veerhuis winnaar boodschappenactie Najaarsmarkt Wilnis

Wilnis. Nadat in de ochtend afgelopen zaterdag de regen nog gestaag naar beneden kwam, werd het eind van de morgen toch droog en liet het zonnetje zich enigszins zien. Daar waren de deelnemers aan de Najaarsmarkt in de Dorpsstraat natuurlijk erg blij mee, want het trok tal van nieuwsgierige bezoekers naar het evenement. Daaronder ook degenen die wel een kansje wilden wagen wat de waarde was van de boodschappen in de kofferbak van de Peugeot 107. Een actie van garage Bouthoorn en supermarkt Jumbo uit Wilnis. “Er zijn naar schatting tussen de 350 en 400 mensen geweest die het gokje wel wilden wagen. Dat zien we aan het aantal kaartjes wat is ingevuld. De bedragen liepen uiteen van 13,99 euro tot wel 169,00 euro. Het goede antwoord was 75,25 euro. Laat Jan Veerhuis uit Wilnis dat nu op een kwartje na goed raden,” laat Johan Bouthoorn weten. Samen met Jumbo filiaalmanager Freek van Lissum feliciteerde hij de winnaar (2e van links op de foto) die even later de boodschappen kon meenemen. “Daar kan je wel een week mee doen,” aldus Freek.