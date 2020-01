Jan Akkerman met nieuw album in Duycker

Hoofddorp – Op vrijdag 17 januari om 21.00 uur brengt Jan Akkerman zijn nieuwe album ‘Close Beauty’ ten gehore in poppodium Duycker in Hoofddorp. Akkerman behoort al ruim vijftig jaar tot de meest gerespecteerde gitaristen van Nederlandse bodem.



‘Close Beauty’ is zijn negentiende studioalbum en gevuld met twaalf composities die hij in de afgelopen jaren schreef. Over zijn nieuwe album zegt Jan: “Ik heb altijd kunnen zeggen dat geen twee albums van mij hetzelfde klinken. Altijd wil ik dingen blijven ontdekken.”



Doordat Akkerman op geheel eigen wijze rock, jazz, blues, klassiek en dance weet te combineren is hij een graag geziene gast op vele internationale podia. Steeds opnieuw weet hij een nieuwe generatie gitaristen in binnen- en buitenland te bereiken en te inspireren. Als authentieke improvisator laat hij nog steeds zien én horen waartoe hij in staat is. Meer info en tickets via www.duycker.nl.

Foto: Paul Bergen (Jan Akkerman).