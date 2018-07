Jaarlijkse pluktuindag in De Sfeerstal

Nieuwveen – Op zaterdag 21 juli organiseert De Sfeerstal haar jaarlijkse pluktuindag van 10.00 tot 17.00 uur. Met een mandje aan de arm en een schaartje in de hand is iedereen vrij om bloemen te gaan plukken die men mooi vindt.

Er bloeien veel soorten bloemen in de pluktuin. De prijs van een vers geplukt boeket bloemen ligt zo rond de 5 à 10 euro.

Ook kan men theekruiden plukken voor een vers kopje kruidenthee. Verder zijn er deze dag leuke kraampjes met diverse verkoop.

Voor de kinderen is er de trampoline, de wip en de schommels.

Het Theehuis met terras met uitzicht over de bloementuin is geopend voor een drankje en huisgebakken lekkernijen of een huisgemaakte lunch. Kortom, voor elk wat wils en iedereen is van harte welkom. De toegang en het parkeren is gratis. Kijk voor meer informatie op: www.sfeerstal.nl

De Sfeerstal is te vinden aan de Hogendijk 5 in Nieuwveen (Z-H) en telefonisch bereikbaar via 0172-538642.