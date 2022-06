IVN Slootjesdagen op 10 en 11 juni

Regio – Op vrijdag 10 en zaterdag 11 juni zijn het Slootjesdagen bij IVN De Ronde Venen & Uithoorn. Een leuke waterexcursie bij de sloot

De excursie wordt gehouden in:

Uithoorn op 10 juni 2022 van 15:30 tot 1730 aan het eind van de Gooimeer

Wilnis op 11 juni 2022 van 10:00 tot 12:00 bij NME centrum de Woudreus

Mijdrecht op 11 juni 2022 van 14:00 tot 16:00 in het Wickelhofpark

Tijdens de Slootjesdagen organiseren IVN-afdelingen in het hele land activiteiten in en om slootjes. Je bent welkom om zelf te ontdekken wat er allemaal leeft in de sloot. Vissen en kikkers? Natuurlijk! Maar wat dacht je van kokerjuffers, bootsmannetjes en libellenlarven? Laat je dus verrassen door wat je tegenkomt aan waterdiertjes én planten.

Met schepnetjes en teiltjes ga je op zoek en ontdek je met een deskundige IVN-natuurgids de slootbewoners. Met een loep en zoekkaart ga je uitzoeken wat je hebt gevangen. En de gids vertelt bijvoorbeeld ook over wat die vangst nu eigenlijk zegt over de kwaliteit van het water. Zo word je Slootjesexpert!

Nieuwsgierig geworden naar deze spannende en leuke activiteit voor (klein)kinderen (4-12 jaar) en (groot)ouders? Doe dan mee aan deze gratis waterexcursie, noteer deze in je agenda en geef je op.

Op de dag zelf doe je je laarzen aan en als je zelf een schepnet hebt, neem die dan mee. Doe ook mee en meld je aan. Dit kan via e-mail slootjesdagen@ivn-drvu.nl. Geef dan het totaal aantal personen door, hoeveel kinderen daarbij zijn, je naam en je telefoonnummer.