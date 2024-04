IVN-Lezing ‘Bomen over bomen en schimmels’

Regio – Huib Sneep, boom- en groenadviseur vertelt enthousiast over bomen in het algemeen, maar besteedt extra aandacht aan bomen en hun relatie met schimmels. Bomen kunnen niet zonder schimmels. In elke fase van hun leven spelen schimmels een rol. Schimmels leven samen met bomen. Maar ze zijn ook opruimer. En soms ook parasiet. Hoe ouder de boom is, des te complexer is de samen-werking tussen boom en schimmel. Bejaarde bomen kunnen oud worden dankzij de diverse soorten schimmels waarmee zij samenleven.

Huib vertelt over voorbeelden van fraaie Engelse veterane bomen in symbiose met schimmels. Een boomcontroleur ziet onder andere aan schimmels hoe het met een boom is gesteld. Huib spreekt ook over een bijzondere beuk in Rotterdam, waarover hij heeft geadviseerd. Deze beuk is al 50 jaar hol, maar doet het nog uitstekend omdat… Daarover vertelt hij graag meer.

De lezing wordt gehouden op dinsdag 9 april van 20.00 – 22.00 uur in het NME-centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis.