Italiaanse studente Giulia zoekt gastgezin

Amstelland – Eind augustus is het zover! Tientallen uitwisselingsstudenten van over de hele wereld maken hun droom waar door een periode ondergedompeld te worden in de Nederlandse cultuur en gewoontes. Zo ook de Italiaanse Giulia. Voor haar is Highschool Holland op zoek naar een gastgezin dat deze enthousiaste student een warm thuis kan bieden tot de zomervakantie 2022.

Nieuwsgierig

De 17-jarige Giulia uit Italië is een sociale en hardwerkende meid. Ze houdt van taarten bakken en is geïnteresseerd in natuur- en scheikunde. Daarnaast speelt Giulia op een hoog niveau Ultimate Frisbee en wil zij de sport graag verder beoefenen in Nederland. De nieuwsgierige studente kan niet wachten tot haar uitwisseling begint. “Ik ben al een paar keer naar Nederland geweest en sindsdien ben ik geïnteresseerd in de Nederlandse cultuur en gewoontes.”

Aanvulling op gezin

De familie Van Boxmeer-Aanraad is sinds februari 2021 gastgezin voor de Italiaanse uitwisselingsstudente Martina. “Wij zochten een student die temperamentvol is en over het algemeen zijn dat wel de meeste Italianen. Daarom kozen wij ervoor om Martina een warm thuis te bieden”, vertelt gastmoeder Karen. “En gelukkig hebben wij geen spijt, want ze is een aanvulling op ons gezin. Het is ontzettend mooi om te zien hoe een meisje van 17 jaar haar weg vindt in een totaal nieuwe omgeving met een totaal nieuw gezin!”

Via highschoolholland@travelactive.org en 085-2224810 kan contact opgenomen worden voor meer informatie en aanmelding.