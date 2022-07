Inzamelingsactie Help Oekraïne zaterdag

Aalsmeer – Op zaterdag 16 juli houdt de Stichting Help Oekraïne een voedselinzamelingsactie bij AH in Kudelstaart. In de winkel staat een display met de levensmiddelen die het hardst nodig zijn in het door oorlog getroffen land. Bij de uitgang staat een team van Help Oekraïne, bij hen kunnen de goederen afgeven worden. De Stichting zorgt ervoor dat het voedsel terecht komt bij ziekenhuizen, opvangcentra en de plaatsen die het zwaarst getroffen zijn.

Help Oekraïne! is de roepnaam van Stichting Humanitaire Hulp Oekraïne. Het doel van de stichting is het leveren van hulpgoederen aan Oekraïne waar ze het hardst nodig zijn.

De Stichting bestaat uit een team van gedreven mensen met verschillende achtergronden die allen, geheel onbezoldigd, het uiterste van hun kunnen inzetten om zo veel mogelijk hulp te bieden waar mogelijk en nodig is. Hulpgoederen worden verzameld in het distributiecentrum achter de bloemenveiling. Daar worden de vrachtauto’s geladen, die direct naar Oekraïne gaan.

Help Oekraïne is bezig met het inzamelen van voedsel, sanitaire en medische goederen en beddengoed voor de ziekenhuizen. Zij werkt samen met Emergency appeal the Netherlands, allemaal jonge mensen die dag en nacht klaar staan om de Oekraïners die niets meer hebben toch van een beetje voedsel te voorzien. Ook staat zij klaar om ziekenhuizen die vol liggen met ernstig gewonde burgers en soldaten te helpen aan operatie materialen. Help Oekraïne werkt verder samen met Europol, de Oekraïense ambassade en meerdere humanitaire stichtingen in Nederland.

Het geld wat Help Oekraïne ontvangt van binnen- en buitenlandse donateurs wordt besteed aan voedsel, generatoren, en medische goederen. In alle gevallen zorgt de stichting ervoor dat het voedsel op de juiste plek terecht komt. De transporten van de medische goederen, generatoren, oplaadbare lampen en beddengoed worden door het Rode Kruis persoonlijk afgeleverd in de ziekenhuizen en noodziekenhuizen..

Bij de inzamelingactie in AH Kudelstaart wordt inwoners gevraagd om soep, groenten en vlees in blik te doneren, evenals knak- en rookworsten, pindakaas, rijst, pasta en saus, proteïnedrankjes, noten, meel, suiker, zout en koekjes.

Kijk voor meer informatie op www.helpoekraine.org