Uithoorn – Zondagmiddag is op de kruising Aan De Zoom met In Het Rond een invalidewagentje gekanteld. Het voertuig met daarin drie jonge jongens reed met flinke snelheid door de bocht en kantelde daarbij en schoof een stuk over de straat. Één van de inzittenden had rugklachten en is door de ambulance meegenomen voor onderzoek. De jonge bestuurder mocht blazen maar had niet gedronken. Agenten en onze fotograaf hebben het voertuig weer terug op de wielen gezet en in het gras geduwd. Hierna mochten de inzittenden het glas bij elkaar vegen. De Canta heeft aanzienlijke schade maar is nog te repareren. (foto Jan Uithol)