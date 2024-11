Inloopbijeenkomst opvanglocatie asielzoekers Wiegerbruinlaan

Uithoorn – Op 11 november organiseerde het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) samen met de gemeente Uithoorn en politie een inloopbijeenkomst voor omwonenden en omliggende bedrijven van het pand aan de Wiegerbruinlaan 8. Dit pand kwam als enige geschikte locatie uit het locatieonderzoek voor de opvang van asielzoekers voor langere tijd.

Spreidingswet en locatieonderzoek

Ondanks het debat in het huidige kabinet is de Spreidingswet nog steeds geldig. Deze wet verplicht gemeenten om opvang voor een vastgesteld aantal asielzoekers mogelijk te maken. De opvanglocaties worden geregeld en beheerd door het COA. Zij heeft de gemeente Uithoorn gevraagd om de Wiegerbruinlaan 8 te mogen ontwikkelen tot opvanglocatie voor maximaal 250 asielzoekers. Het college van burgemeester en wethouders heeft voorlopig ingestemd met dit verzoek en legt dit op 14 en 28 november voor aan de gemeenteraad voor bespreking en een besluit.

Inloopbijeenkomst

Tussen de instemming van het college en de bespreking in de gemeenteraad in was er op 11 november een inloopmiddag en -avond op de Wiegerbruinlaan 8. Zo’n 28 ondernemers en ruim 50 omwonenden bezochten deze inloopmomenten. De gemeente en het COA kijken terug op prettige bijeenkomsten, met zowel kritische geluiden en vragen als steun voor het voorstel.

Vragen, zorgen en opmerkingen

De vragen, zorgen en opmerkingen gingen allereerst over de veiligheid en leefbaarheid in de wijk, de huidige woningnood, met name voor jongeren, en de invloed van inwoners op de komende besluitvorming. Maar ook bijvoorbeeld over de communicatie en verstuurde uitnodigingen, de voormalige huurders van het pand, mogelijke alternatieve locaties, de plannen van Amstelveen, de organisatie en het beheer van de locatie door het COA, de druk op zorg en onderwijs, en de samenstelling van de toekomstige bewoners.

Wie wonen er straks op de locatie?

Het plan voor de locatie gaat om maximaal 250 opvangplekken, waarvan maximaal 60 voor alleenstaande minderjarige jongeren (amv’s) tussen de 15 en 18 jaar. Het is nog niet mogelijk om nu te zeggen welke mensen er precies komen, maar het COA probeert altijd om tot een gemengde groep bewoners te komen.

Op de hoogte blijven en vragen stellen

Op de website www.uithoorndenktmee.nl vindt u de pagina Asielopvang Wiegerbruinlaan 8. Hier leest u steeds het laatste nieuws en de veelgestelde vragen en antwoorden. Ook de vragen uit de bijeenkomst worden de komende tijd hieraan toegevoegd. Heeft u een andere vraag of opmerking? Dan kunt u mailen naar vluchtelingen@uithoorn.nl of bellen naar het gemeentehuis: 0297 513 111.

Waarover kan ik meedenken, en waarover niet?

De Spreidingswet bepaalt dat er een opvanglocatie moet komen in Uithoorn. De gemeente en het COA bepalen welke locatie dit is en hoeveel opvangplekken hier komen. Daarover kunt u als inwoner niet meedenken. Maar wel bijvoorbeeld over de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid in de wijk. Of over vrijwilligerswerk of ontwikkeling van activiteiten waar inwoners en asielzoekers elkaar kunnen ontmoeten.

Besluitvormingsproces gemeenteraad

Op 14 november bespreekt de raadscommissie het verzoek van het COA voor de Wiegerbruinlaan tijdens de commissievergadering Leven. Op 28 november volgt een besluit tijdens de raadsvergadering. Beide vergaderingen zijn openbaar en live te volgen of terug te kijken. Wilt u hier bij zijn of inspreken tijdens de raadsvergadering? Dat kan ook. Kijk voor meer informatie over de uitzendtijden en inspreekmogelijkheden op www.uithoorn.nl onder het blokje Gemeenteraad. Voor vragen over bijwonen of inspreken kunt u mailen naar griffie@uithoorn.nl of bellen naar het gemeentehuis op 0297 513 111.

Foto gemeente Uithoorn