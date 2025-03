Informatiebijeenkomst deelplan De Meijert West

Mijdrecht – Ontwikkelaar Batenburg en de gemeente organiseren op woensdag 26 maart een informatiebijeenkomst over het deelplan De Meijert West. Batenburg heeft het project Matchpoint genoemd en gaat 11 eengezinswoningen en 43 appartementen in diverse afmetingen en verschillende prijsklassen bouwen. Tijdens de informatiebijeenkomst zal Batenburg het plan toelichten aan de hand van diverse panelen met daarop o.a. het Voorlopig Ontwerp, de planning en ruimtelijke ordeningsprocedure. KOW Architecten is ook aanwezig voor vragen en toelichting. Ook is er ruimte om aandachtspunten bespreekbaar en kenbaar te maken. Meer informatie is te lezen op de projectwebsite: www.woneninmatchpoint.nl. De gemeente is aanwezig om het plan voor De Meijert in z’n geheel toe te lichten.

Belangstellenden kunnen zich tijdens de avond bij Batenburg aanmelden voor één van de werkgroepen: werkgroep omwonenden of werkgroep toekomstige bewoners. Er is uitleg en informatie over welke onderwerpen omwonenden of geïnteresseerde bewoners de komende periode kunnen meedenken in de twee werkgroepen.

De informatiebijeenkomst op 26 maart duurt van 19.00 tot 21.00 uur in het gebouw van de Mijdrechtse Tennis- en Padelvereniging, Doctor J. van der Haarlaan 1, Mijdrecht. Aanmelden voor de avond is niet nodig.

Op de foto: Impressie van het woonproject Matchpoint in Mijdrecht. Foto: aangeleverd.