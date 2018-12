In memoriam: Jacques Dekker

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

23 mei 1943 – 30 november 2018

Mijdrecht – Een markante inwoner van Mijdrecht is niet meer. Afgelopen vrijdag nam Jacques Dekker afscheid van dit leven. Hij was al enige tijd ziek en overleed in het ziekenhuis.

Veel inwoners zullen Jacques Dekker ongetwijfeld herinneren. Een forse man die zich vaak manifesteerde met een bulderende lach, grote mond, maar met een klein hartje. Hij stond voor veel mensen altijd klaar en bood hulp waar dat kon. Als er iets geregeld moest worden was je bij Jacques aan het goede adres. Je klopte nooit voor niets bij hem aan.

‘Officieuze’ burgemeester

Jacques Dekker dankt zijn bekendheid zeker ook aan de lokale politiek. Hij begon als raadslid bij het CDA, maar richtte in 1988 de lokale partij Ronde Venen Belang op die heden ten dage nog steeds een belangrijke stempel op de politieke besluitvorming in de gemeente drukt. De laatste jaren echter zonder Jacques aan het roer. Hij was 31 jaar raadslid, waarvan vijf jaar wethouder. In die tijd was hij zeker bij veel inwoners bekend als ‘de officieuze’ burgemeester van De Ronde Venen. Daarna is hij nog enige tijd doorgegaan als fractievoorzitter van de partij. Trots was hij op het feit dat hij vier jaar lid was van de Provinciale Staten van Utrecht, waarin hij de belangen behartigde voor de lokale partijen in de provincie Utrecht.

Inzet instellingen en verenigingen

Jacques zetten zich decennia lang in voor verschillende instellingen en verenigingen, zoals Argon en de Vinkeveense feestweek. Maar ook achter de schermen hielp hij mensen die het nodig hadden. Vier jaar geleden nam hij afscheid van de politiek, maar bleef wel zijn mening uitdragen. Zijn gezondheid speelde hem steeds meer parten en hij verhuisde naar het appartementencomplex Veenstaete in Mijdrecht, waar hij weer snel activiteiten voor de bewoners organiseerde, zoals een Paasbuffet, kerstdiner en een nieuwjaarsborrel. Hij bleef zich tot het einde toe actief inzetten voor hen die hij liefhad en voor mensen die hem nodig hadden. Het staat heel passend op zijn rouwkaart: ‘Na een rijk, veelzijdig en welbesteed leven, waarin hij er altijd voor iedereen was, is hij overleden’.

Dinsdag 4 december is in besloten familiekring afscheid van Jacques genomen waarna hij in stilte is gecremeerd. Dat hij moge rusten in vrede.