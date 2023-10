“Ik wil weer zonder angst in mijn woning kunnen wonen”

De Ronde Venen – Ademloos zat de gemeenteraad donderdagavond te luisteren naar een inwoonster van Vinkeveen, die vertelde wat haar in augustus was overkomen en zich in de steek gelaten voelde door de gemeente.

“Het is lang geleden dat ik hier heb ingesproken. Ik ben blij dat ik hier sta. Ik ben blij dat ik hier nog kan staan. Maar niet blij dat ik hier mijn woordje moet doen. Op 28 augustus ’23 ben ik – vanuit het niets – bij mij thuis aan-gevallen door mijn 25-jarige buurjongen, die ik al 25 jaar ken, en die bij mijn zoon in de klas heeft gezeten. Ik ben 23x gestoken met een schroevendraaier, 19x in mijn rug, en in mijn arm, schouder, borst en buik. Momenteel heb ik nog veel last van een gekneusde rug en pijnlijke pols. Maar ik heb ook zoveel ‘geluk’ gehad, dit had zo anders kunnen aflopen, in het ziekenhuis bleek dat er geen vitale organen zijn geraakt en volgens de ambulancemedewerker was ik gelukkig niet graatmager, dat scheelde een geperforeerde long”.

In de war

“Na de steekpartij hoorde ik van zijn ouders dat hij een beetje in de war is, maar buiten het gezin was dat – zover ik weet – tot op dat moment niet bekend. De betreffende jongen woont in een schuurtje, dat voorheen werd gebruikt voor het geven van pianoles, dat staat in de tuin van zijn ouders. Het schuurtje staat nabij de erfgrens, en staat dichter op mijn huis dan het huis van zijn ouders. In het schuurtje zit een raam, naast zijn bed, met zicht op mijn achterdeur. Ik wil dat de bewoning van het schuurtje onmiddellijk wordt beëindigd, en dat het bed, douche en het toilet onmiddellijk uit het schuurtje worden verwijderd. Het schuurtje hoeft niet plat, maar bewoning moet niet meer mogelijk zijn. De buurjongen zit momenteel weliswaar in voorarrest, maar op een bepaald moment zal hij weer vrij of met verlof komen, en ik wil pertinent niet dat hij weer in het schuurtje trekt”.

‘Beleidsadviseur Veiligheid’

“Op 30 augustus 2023, twee dagen na het geweldsincident, heb ik contact opgenomen met de gemeente. Op 11 september ’23 ben ik teruggebeld door de ‘Beleidsadviseur Veiligheid’ van de gemeente De Ronde Venen, en heeft ze mij haar contactgegevens per e-mail toegestuurd. Vervolgens bleef het stil. Op 27 september ’23 heb ik per mail de stand van zaken nagevraagd. Op 2 oktober ’23 kreeg ik een reactie terug dat de ‘Beleidsadviseur Veiligheid’ had vernomen dat het voorarrest is verlengd tot half december, dat er nog geen nieuwe informatie is over de handhaving van de bewoning van het schuurtje. Tevens werd medegedeeld dat maatschappelijk werk van Kwadraad ook betrokken is en dat de betreffende beleidsmedewerker daar binnenkort contact mee heeft. De mail werd afgesloten met “Ik hou u op de hoogte van de voortgang”. Die avond heb ik meteen teruggemaild met de vraag wat de reden en het doel is dat maatschappelijk werk is betrokken”.

Radio stilte

“We zijn inmiddels weer tien dagen verder, en er is nog steeds complete radiostilte. Het gaat mij er in de eerste plaats om dat er gehandhaafd gaat worden, dat hij niet meer in het schuurtje kan gaan wonen. Want we hebben hier wel te maken met iemand met onvoorspelbaar en gewelddadig gedrag. Mijn hulpvraag lijkt mij niet meer dan logisch. Ik wil weer zonder angst en veilig in mijn eigen woning kunnen wonen. Ik vind het beangstigend dat ik niet serieus word genomen, en lig er wakker van. Maar ook mijn kinderen en buren vinden het doodeng”.

Geen commentaar

De raad mocht niet reageren van de voorzitter van de raad, burgemeester Divendal, maar dat ging de raad te ver. Zij wilde een reactie van de burgemeester en deze zei: “Ik vind het erg dat u zich niet serieus genomen voelt. Ik weet van de medewerker veiligheid, dat hij dit serieus aanpakt en er echt mee bezig is. Misschien zit er verschil in beleving, maar ik kan er niet meer over zeggen. Maar zolang als meneer in detentie zit (die jongen die het gedaan heeft) is er gelegenheid om tot een goede oplossing te komen, dat hij daar niet gaat terugkeren. Dat is onze inzet. Ik kan geen antwoord geven hoe het zit, of het illegaal bebouwd is, ik weet niet of je daar mag wonen of niet. We werken nu naar veiligheid voor u en goede zorg voor deze jongen, meer kan ik hier niet over zeggen”, aldus de burgemeester

Akelig gevoel

Yvonne van de Heerik van Ronde Venen Belang was hier niet tevreden mee: “Ik heb het niet snel, maar ik word hier wel heel vervelend van. Het lijkt er nu op dat deze mevrouw wel steeds gaat vragen maar er niets gebeurt. Dit geeft een akelig gevoel waar we nu mee blijven zitten, terwijl, als deze mevrouw een verzoek tot handhaving heeft ingediend, moet er binnen zes weken worden gereageerd. Dat zijn wettelijke termijnen en die zijn allang voorbij. Als dit verzoek is gedaan kun je niet zeggen ‘hij zit nu in voorarrest en dan komt het wel een keer’. Ik wil, dat als deze mevrouw dat verzoek heeft gedaan er inhoudelijk op wordt gereageerd”, aldus van de Heerik.

De burgemeester: “Als dat verzoek is gedaan en er is niet op gereageerd, dan doen we dat alsnog. Als het zo is, heeft u gelijk. Ik kan hier helaas niets meer over zeggen. Ik hoop dat u daar ook respect voor heeft. Ik zal ook zeker zelf contact opnemen met mevrouw van der Hoorn Ik heb er vertrouwen in dat de situatie daar weer veilig wordt. Ik hou de raad op de hoogte”