Zing mee: ‘Ik ben inbreker en wie ben jij?’

Aalsmeer – Het televisieprogramma ‘De Luizenmoeder’ stijgt nog dagelijks in populariteit. Op scholen en bij sport- en zwemlessen is het zwaai-lied alom bekend en veel kinderen (en ouders) zingen het regelmatig en bij veel activiteiten wordt het lied ingepast. De politie heeft ook ingehaakt op ‘De Luizenmoeder’ en een eigen versie van het liedje gemaakt. Met het lied wordt gewaarschuwd voor inbrekers. Geef dieven geen kans en sluit ramen en deuren als u van huis gaat, ook al is het maar voor even, en laat een lichtje branden. Ziet u een verdachte situatie? Bel direct 112.

Zing maar mee met ‘Inbreker m/v’:

Hallo allemaal, wat fijn dat jullie er niet zijn. Ik ben voor het eerst hier, of is dat al bekend? Stamp met je voeten, zet je handen in je zij. Ik ben inbreker en wie ben jij?

Hallo inbreker. Wat fijn dat je er bent. Je bent niet voor het eerst hier. Heb je al bekend? Stamp niet zo met je voeten. Hou je armen maar opzij. Ik ben agent en jij bent erbij!

Bron: Facebook Politie Aalsmeer Uithoorn