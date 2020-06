Uithoorn – Donderdagavond is de Traumaheli geland op een klein grasveldje tussen de woningen aan de Boutenslaan in Uithoorn. De bemanning heeft assistentie verleend bij een medische noodsituatie van een kind in een woning van de Brusselflat. Het kind is daarna met een ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht. (foto Jan Uithol)