Huldiging zaalkampioenen HVM!￼

Regio – Afgelopen zondag, zijn de zaalkampioenen van HVM gehuldigd. Alle teams hebben een leuk zaalseizoen achter de rug en wel drie teams hebben het voor elkaar weten te krijgen om kampioen te worden! Deze toppers zijn de Meisjes onder 14-1, Jongens onder 16-1 en Heren 2. De MO14-1 waren al twee keer kampioen geworden op het veld en dachten: dit kunnen we in de zaal ook! Ze hebben in de 12 zaalwedstrijden die zij hebben gespeeld wel 58 (!) doelpunten weten te maken. Instagram staat er vol mee – gelukte strafcorners, harde strafballen, goed en snel samenwerken en een verdediging die prima stond. Gefeliciteerd meiden en veel succes weer op het veld in de subtopklasse!

JO16-1

Dan was het de beurt aan de JO16-1, een combinatieteam van HVM en Qui Vive. Ook zij zijn twee keer kampioen geworden op het veld. Na twee speelrondes was het al vrij duidelijk dat de mannen hoog gingen eindigen, dus moest er een extra doel komen om motivatie te houden. En als je dacht dat 58 doelpunten veel was, dan gaan deze jongens je verbazen. Zij hebben in de zaal maar liefst 99 doelpunten gescoord! Helaas is het doel van 100 doelpunten hiermee net niet gehaald, maar hier mogen ze uiteraard heel erg bij mee zijn.

HVM 2

End last but not least. Ook H2 heeft ook het zaalkampioenschap binnen weten te halen. Vanwege het team met oud-HVM’ers dat al jaren als H1 speelt in de zaal, is H2 een team met spelers van Heren 1 op het veld. Zij speelden reservesuptopklasse en wisten dat ze aan de bak moesten. Dit hebben ze gedaan, waardoor ze op de laatste speeldag nog één pot moesten winnen. Helemaal in Heiloo…, supporters mee, vol moed en hoop. Helaas werd de 1e wedstrijd verloren, waardoor het aankwam op de wedstrijd tegen de directe concurrent. Bloed, zweet en tranen, maar met een 2-5 winst op het scorebord kon het kampioenschap eindelijk gevierd worden.