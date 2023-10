HSV’69 JO10-1, Herfstkampioen!￼

De Hoef – Wellicht even wennen zou je denken: een wisseling van trainers, een nieuwe strategie, de meiden uit het team en nieuwe jongens erbij. Daar was één wedstrijd voor nodig, want dat werd gelijkspel. En daarna was het team JO10-1 van HSV’69 uit De Hoef onoverwinnelijk in de herfstcompetitie van 2023. De jongens zie je groeien, je ziet ze de technieken uit de training toepassen. Je ziet spitsen die elkaar weten te vinden, twee keepers die beiden een stevige keeper in het doel zijn, de achterhoede die tegenspelers in de gaten houden, je ziet mooie combinaties van overspelen. Deze jongens mag je nu al een hecht team noemen. Een welverdiend kampioenschap voor de fanatieke jongens van JO10-1 van HSV’69 en hun drie trainers/coaches.