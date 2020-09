Hoflandschool in Mijdrecht dicht door corona

Mijdrecht – Deze week kunnen 180 leerlingen van basisschool Hofland in Mijdrecht niet naar school. Oorzaak 1 zeker en vermoedelijk meer leerkrachten zijn besmet met corona. Vrijdag jl kreeg de leerkracht de eerste verschijnselen van dit virus en werd hij zaterdag met voorrang getest. Nog dezelfde dag werd bekend dat hij besmet was en hadden reeds meerdere leerkrachten een test aangevraagd wegens verschijnselen. Of ook deze positief zijn is niet bekend gemaakt, maar de directie heeft direct besloten de hele school voor (voorlopig) een week te sluiten. Directrice Vrensen liet weten dat het heel vervelend is voor de kinderen en de ouders, maar dat voor veiligheid gekozen is. Maandag konden al diverse klassen weer via de computer hun lessen volgen en dinsdag de rest van de school. Het hangt af van de uitslagen van de testen van de andere leerkrachten of de school nog langer dicht blijft.