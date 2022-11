Hockeyen met Pieten bij Qui Vive

De Kwakel – De jongste jeugd van hockeyvereniging Qui Vive mocht woensdagmiddag 23 november verkleed als Sinterklaas of piet naar de training komen en tot grote verrassing kwamen er ook een paar echte Pieten meetrainen. Na de training gingen de Pieten en kinderen snel naar het feestelijk versierde clubhuis, want Sinterklaas bleek ook naar Qui Vive te zijn gekomen!

Na het zingen voor de Sint en wat grappen van de Pieten, had de Sint voor elk team wat mooie woorden, soms een gedicht, pepernoten en cadeautjes, ook voor de trainers. Deze week starten de eerste trainingen in de zaal, waarna de jeugdteams in december, januari en begin februari competitie gaan spelen. Voor de jongste jeugd is er in januari en februari weer een midwinter competitie.