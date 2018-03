Zaalvoetbal: Hertha 1 glansrijk kampioen

Uithoorn – Het eerste team van Hertha in de zaalvoetbal-afdeling is aan een opmerkelijke reeks bezig. Alle tegenstanders worden aan de zegekar gebonden en het team is wellicht de vroegste kampioen van Nederland in de zaal. Begin dit seizoen heeft het al bestaande team een doorstart gemaakt en hebben 6 nieuwe spelers zich bij dit team gevoegd. Aanvoerder Nabil Bardan legde de lat direct heel hoog. “Wij gaan voor niets minder dan het kampioenschap en willen ver in de beker komen. Veel spelers hebben op een hoger niveau gespeeld dan 2e klasse en wij zijn aan onze stand verplicht kampioen te worden”, aldus Nabil. Deze doelstelling is dus al behaald na 17 wedstrijden. Uitgerekend tegen nummer 2 van de competitie kon het kampioenschap veilig worden gesteld. De thuishal De Scheg in Uithoorn was afgeladen met een grote schare enthousiaste supporters. Succestrainer Ivane de Sa hoefde zijn spelers voor deze wedstrijd niet te motiveren, want wie wil niet de eerste kampioen van Nederland worden in de zaal?

Voorsprong

De tegenstander Sporting Martinus werd werkelijk aan alle kanten voorbij gespeeld in de kampioenswedstrijd. Na al een ruime voorsprong in de rust werd een eindstand bereikt van 10-1. Dit onderstreept nogmaals de overmacht van Hertha dit seizoen. De kracht van het team is het collectief. Echter, Hertha heeft 2 ultieme topscoorders aan boord met Epi Kraemer en Lulinho Martins. Inclusief de Beker heeft het team 21 wedstrijden gespeeld en 21 wedstrijden gewonnen. In de beker werd de nummer 1 van de topklasse met 7-4 verslagen en in de ronde daarvoor een hoofdklasser met 10-4.

De ambities voor Hertha 1 voor dit seizoen zijn duidelijk: De beker winnen en volgend seizoen kampioen worden in de eerste klasse en doorstromen naar de hoofdklasse. Kom een langs bij een wedstrijd van Hertha 1 voor een attractieve wedstrijd op hoog niveau in de zaal.

Foto: Hertha zaal bestaande uit Nabil Bardan, Epi Kraemer, Lulinho Martins, Deho Gracias, Lilinho Martins, Laurens van der Greft, Bernio Dap en Jordi van Gelderen. Speler/trainer Ivane de Sa en assistent trainer Lesly de Sa.