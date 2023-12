Hertha JO13-1 najaarskampioen na spannende wedstrijd￼

Vinkeveen – Hertha JO13-1 speelde afgelopen zaterdag in Hilversum tegen Altius JO13-1 een wedstrijd die gewonnen of gelijk gespeeld moest worden om het kampioenschap (1e klasse) binnen te halen. In een heerlijke ambiance was Hertha in de eerste helft de bovenliggende partij. Maar tegen de verhouding in ging het team uit Vinkeveen met een 1-0 achterstand de kleedkamer in. Dit alles na een zondagsschot van Altius en één gemiste penalty van Hertha.

Na de theepauze was het spelbeeld de eerste 10 minuten van de 2e helft totaal anders en kwam Altius zelfs op een 3-0 voorsprong. Hertha leek kansloos voor het kampioenschap maar stroopte de mouwen nog eens op en was daarna weer de best voetballende ploeg. Hertha kwam knap terug naar 3-2 voordat de blessuretijd in ging. Helaas nog niet genoeg voor het kampioenschap. Hertha zette alles op alles en scoorde zelfs 2 keer in de blessuretijd, wat resulteerde in een 3-4 overwinning. Zelden zo’n spannend einde van een wedstrijd gezien. Na 5 overwinningen en 1 verliespartij is Hertha de welverdiende najaarskampioen! Uit handen van de trainer Shane Verweij en assistent trainer Andy Theijsmeijer kregen de spelers een kampioensmedaille omgehangen. Dit onder support van de nodige fakkels en rookbommen. Later kon het kampioensfeest in de kantine van Hertha worden voortgezet waar