Hertenkampje in Mijdrecht blijft open

Mijdrecht – Het hertenkampje aan de Anselmusstraat in Mijdrecht blijft open. Wethouder Maarten van der Greft heeft hierover op vrijdag 3 februari namens de gemeente afspraken gemaakt met beheerder Harry Wahlen. De gemeente blijft in ieder geval de komende 10 jaar het onderhoud van het hertenkamp betalen zodat Wahlen de herten en andere dieren kan blijven verzorgen. ,,Een mooie voorziening blijft hiermee in stand,’’ zegt Van der Greft.

,,Het hertenkamp wordt zeer gewaardeerd door onze inwoners. Het is echt een ontmoetingsplek die zal worden gemist als het verdwijnt. Vanaf 1 januari 2024 mag vanwege landelijke regelgeving niet meer worden gefokt met herten van hertenkampen en kinderboerderijen. De bestaande dieren mogen wel blijven’’, zegt Van der Greft.

Zo lang mogelijk open houden

Het standpunt van de gemeente is dat het hertenkamp zo lang mogelijk moet blijven bestaan. Gezien de leeftijd van de hertjes en het feit dat dit jaar nog hertjes worden geboren, is dat voor het hertenkamp in Mijdrecht nog zeker 10 jaar. Van der Greft heeft toegezegd dat de gemeente het hertenkamp in ieder geval de komende 10 jaar in stand wil houden.

4 hindes zijn drachtig

De grond en herten zijn eigendom van de gemeente. De verzorging van de dieren gebeurt al jaren door Harry Wahlen, dit wordt betaald door de gemeente. Wahlen heeft de taak om de dieren te verzorgen overgenomen van zijn ouders. Zij begonnen 50 jaar geleden met het verzorgen van herten op het terrein. Op het 2.500 vierkante meter grote hertenkamp lopen op dit moment 8 herten: 2 bokken en 6 hindes. Zij variëren in leeftijd van 1 tot en met 10 jaar. Op dit moment zijn 4 hindes drachtig. Naast herten lopen er ook kippen, een gans en een konijn op het terrein.

Fotobijschrift:

Beheerder Harry Wahlen op het hertenkamp in Mijdrecht.