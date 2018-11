Herfstwandeling in het Amsterdamse Bos

Amstelland – Kom mee op pad met de boswachter op zondagmiddag 18 november om 14.00 uur. De herfstwandeling loopt door het zuidelijke gedeelte van het Amsterdamse Bos.

Onderweg vertelt de boswachter allerlei wetenswaardigheden. Start van de wandeling is bij de Parkeerplaats van het Radarterrein, Nieuwe Meerlaan 2, Amstelveen. De kosten zijn 5 euro per persoon, graag gepast en contant betalen. De wandeling is geschikt voor goede wandelaars vanaf 12 jaar.

Aanmelden is verplicht en dit kan via 020-5456100, via www.amsterdamsebos.nl of in De Boswinkel, Bosbaanweg 5. Openingstijden: dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur.