Herbouw St. Urbanuskerk met uniek boek afgesloten

Bovenkerk – Op vrijdag 14 april werd tijdens een bijeenkomst in de St. Urbanuskerk de herbouw afgesloten van deze monumentale Cuyperskerk die op 15 september 2018 door een zware brand werd getroffen. Bij deze gelegenheid werd onder leiding van dagvoorzitter Leo Fijen, Adveniat en televisiemaker bij KRO-NCRV, in het gezelschap van bij de herbouw betrokken partijen gesproken over verleden, heden en toekomst van kerkelijk erfgoed. De bijeenkomst, en daarmee de herbouw, werd afgesloten met de presentatie en uitreiking van een uniek boek.

De herbouw van de kerk werd gedurende 4 ½ jaar intensief gevolgd door de Amstelveense fotograaf, schrijver, grafisch ontwerper en beeldend kunstenaar Dolf Middelhoff. Hij stelde aan de hand van vele foto’s en gesprekken met betrokkenen een prachtig geïllustreerd boek samen met de titel ‘St Urbanuskerk Bovenkerk & de wederopbouw’. Van dit 208 pagina’s tellende boek, dat wordt uitgegeven door de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus, werden bij deze gelegenheid de eerste exemplaren uitgereikt.

In volgorde ontvingen Burgemeester Tjapko Poppens van Amstelveen, pastoor-deken Eugène Jongerden, restauratiearchitect Cor Bouwstra, projectleider Evelien Schrijver, scheidend voorzitter Clem Venne van de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus, dagvoorzitter Leo Fijen en Ad Verkleij, vicevoorzitter van het parochiebestuur, een exemplaar uit handen van Dolf Middelhoff.

In dit boek met schitterende foto’s van het herstel, komen vele mensen aan het woord die op een of andere wijze betrokken zijn geweest bij de wederopbouw van de kerk. Verhalen van professionals zoals de architect, bouwers en restaurateurs, maar ook van vrijwilligers die op elk moment klaar stonden om hand- en spandiensten te verlenen, te adviseren en geld in te zamelen. Het boek ‘St Urbanuskerk Bovenkerk & de wederopbouw’ is te koop tijdens evenementen in de kerk en is online te bestellen via: https://www.vriendenbovenkerkseurbanus.nl/winkel/.

Foto: Van links naar rechts: Leo Fijen, Ad Verkleij, Eugène Jongerden, Tjapko Poppens, Dolf Middelhoff, Cor Bouwstra, Clem Venne en Evelien Schrijver. Foto: Rob Touw