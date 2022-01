”Help ons!” Brand treft ook EHBO-vereniging

Uithoorn – In de laatste uren van het oude jaar wordt het bestuur van de Uithoornse EHBO vereniging opgeschrikt door het nieuws dat ’t Buurtnest in brand staat. Vol spanning wacht het bestuur de ochtend af: zijn ook al hun EHBO-spullen in de vlammenzee opgegaan? Het bestuur: “In de loop van de ochtend op Nieuwjaarsdag zien we dat het voorste deel van het pand nog overeind staat en dit geeft ons hoop! Hoewel we niet naar binnen mogen, kunnen we door de ramen zien dat de gang waarin al onze spullen staan, niet direct getroffen is door de brand.

Totdat onder andere de recherche haar onderzoek heeft afgerond, is het voor ons afwachten voordat we zelf poolshoogte mogen nemen. Dan kunnen we beoordelen hoe onze lesmaterialen eraan toe zijn”.

OPROEP

“Net als andere verenigingen die getroffen zijn, hopen we op hulp vanuit onze gemeenschap. Op korte termijn zoeken we een ruime plek waar we rustig onze eigendommen uit kunnen zoeken, beoordelen op schade en reinigen. Wellicht kan iemand binnen het Uithoornse bedrijfsleven een loods tijdelijk beschikbaar stellen? Op de langere termijn zoeken we ook een nieuwe locatie voor zowel de opslag van ons materiaal en natuurlijk het geven van de EHBO-lessen. Alle ideeën voor een (tijdelijke) locatie zijn van harte welkom. Wij, en alle anderen die getroffen zijn door deze brand hopen op jullie steun! Neem contact op met de secretaris van onze EHBO-vereniging: Marijke van Geem, via e-mail: secretaris@ehbo-uithoorn.nl.

Onderschrift foto: bestuur neemt poolshoogte van de schade