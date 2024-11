Help mee voor een bakkie geluk: doneer Douwe Egberts waardepunten

Regio – Voor velen is een kop koffie in de ochtend heel gewoon, maar dat geldt niet voor iedereen. Door de stijgende kosten van levensonderhoud leeft inmiddels meer dan een miljoen mensen in Nederland onder de armoedegrens. Dit is ook merkbaar bij de voedselbanken, waar steeds meer mensen aankloppen voor hulp.

Inzamelactie in december

Vrijwilligers van de voedselbank werken hard om wekelijks voedselpakketten uit te delen aan degenen die het het meest nodig hebben. Maar wist je dat koffie vaak ontbreekt? Het wordt gezien als een luxeartikel, terwijl een simpel kopje koffie juist een moment van warmte en rust kan bieden. Daarom organiseert de Lionsclub Uithoorn in de maand december een bijzondere actie: het inzamelen van Douwe Egberts waardepunten voor de voedselbank Uithoorn. Douwe Egberts doet mee door de ingezamelde punten te verhogen en om te zetten in pakken koffie. Zo zorgen we er samen voor dat ook de minderbedeelden kunnen genieten van een lekker bakkie.

Hoe kun jij helpen?

Misschien heb jij nog Douwe Egberts waardepunten in een la liggen. Geef ze dit jaar een mooie bestemming en help mee om koffie toegankelijk te maken voor iedereen. Je kunt jouw waardepunten inleveren op één van de inzamelpunten in de regio.

De Kwakel

– Tanken & Wassen van den Berg, Noord-zuidroute 2.

– Coop, Kerklaan 10.

Uithoorn

– Jumbo Johan Plemp, Zijdelwaardplein 60.

– Modehuis Blok, Amstelplein 19.

Doe mee en schenk iemand een bakkie geluk. Foto: aangeleverd