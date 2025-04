‘Heel De Ronde Venen bakt!’ een heerlijk evenement

Baambrugge – Na drie succesvolle edities van ‘Heel Baambrugge bakt’ was het dit jaar opengesteld voor alle Rondeveners en was het bakevenement omgedoopt tot ‘Heel De Ronde Venen bakt!’. Iedereen uit De Ronde Venen was uitgedaagd om iets lekkers te bakken en mee te dingen naar de titel ‘Meesterbakker van De Ronde Venen’. Zondag 13 april was het dan zo ver en stonden in het dorpshuis De Vijf Bogen in Baambrugge allerlei heerlijke lekkernijen uitgestald en was het gezellig druk.

Meesterbakker Alexander Kepping

Allerlei bakkers van jong tot oud uit De Ronde Venen hadden hun uiterste best gedaan om het de jury zo moeilijk mogelijk te maken om de beste bakker van De Ronde venen te kiezen. Er werd geproefd en nog eens geproefd en uiteindelijk kwam het hoge woord er uit en werd bekendgemaakt dat de titel ‘Meesterbakker van De Ronde Venen’ ten deel viel aan Alexander Kepping. Nadat hij vorig jaar teleurgesteld was omdat hij net naast de titel greep had hij dit jaar extra zijn best gedaan. Hij had alle tips van de jury uit de vorige editie goed in zijn oren geknoopt en een heerlijke cake gebakken met onder meer hazelnoot en ijs. Trots als een pauw nam hij de prijs en de eretitel in ontvangst. De tweede prijs ging naar Claudio Juarte die een heerlijke Cannabons had gemaakt. Voor de niet-kenners is dat een onweerstaanbare zoete traktatie met kaneel.

De hartjestaart van Senna

De publieksprijs was voor Senna Nyqvist die de harten van het publiek had gestolen met haar heerlijke hartjestaart. Na afloop werd er nog gezellig nagepraat over alle lekkernijen, die op tafel stonden en er werd natuurlijk ook van al dat lekkers geproefd. De prijswinnaars gingen nog trots op de foto. Het was een geslaagd evenement, om van te smullen. De publieksprijs was voor Senna Nyqvist die de harten van het publiek had gestolen met haar heerlijke hartjestaart. Na afloop werd er nog gezellig nagepraat over alle lekkernijen, die op tafel stonden en er werd natuurlijk ook van al dat lekkers geproefd. De prijswinnaars gingen nog trots op de foto. Het was een geslaagd evenement, om van te smullen.

De jury liet weten zeer tevreden te zijn met deze eerste editie van ‘Heel De Ronde Venen bakt!’. Zij hopen dat er volgend jaar nog meer Rondeveners zich zullen inschrijven en raad iedereen aan nu alvast te gaan experimenteren met het bakken van iets lekkers, want het niveau wordt elk jaar hoger.

‘Heel De Ronde Venen bakt!’ een heerlijk evenement. Foto: Peter Pos.