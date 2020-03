Handen uit de mouwen tijdens Boomfeestdag

Met het zonnetje op het gezicht en de voeten in de modder zijn op 11 en 12 maart allerlei activiteiten in het kader van de Boomfeestdag uitgevoerd. Onze burgemeesters, David Molenburg, Lucas Koorn en Sanne Wigt waren aanwezig bij de knot- en snoeiactiviteiten in het Speelwoud in Wilnis. Leerlingen van basisschool het Vlinderbos zijn, al zwerfafval prikkend, naar deze locatie gekomen. Na een introductiegesprekje over het nut van snoeien en knotten, gaven de burgemeesters het goede voorbeeld door de eerste takken te snoeien. Maar niet alleen in Wilnis, ook in De Hoef, bij de Trasmolen en het Wickelhofpark in Mijdrecht en langs het Molmpad in Vinkeveen is volop geknot en zwerfafval opgeruimd.

De leerlingen van de basisscholen in Abcoude zouden bollen gaan poten. Maar door alle neerslag van de afgelopen tijd was de plantlocatie te nat. De activiteit is een paar weken uitgesteld. En de leerlingen van de Ichthusschool in Baambrugge gaan 27 maart nog aan de slag bij de IJsbaan..

Het streven om tijdens Boomfeestdag samen te zorgen voor een groene en schone omgeving heeft hiermee vorm gekregen.