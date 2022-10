Handen uit de mouwen in De Heimanshof

Hoofddorp – Genieten van de prachtige herfstkleuren en paddenstoelen? Dat kan op zaterdag 5 november in heemtuin De Heimanshof. Er is dan een speciale werkdag in het kader van de landelijke Natuurwerkdagen. Kom samen met je familie, buurtjes, sportclub of bedrijf lekker een dagje buiten werken en geniet van deze natuurparel in Hoofddorp.

Er is die dag werk voor iedereen, ongeacht leeftijd of ervaring. Onder meer staat snoeien, jonge boompjes, struiken uitsteken en wilgen knotten op het programma. De grootste klus is in de kruidentuin die gerenoveerd wordt. Na het strippen wordt weer gestart met opbouwen. Op 5 november worden de plantbedden vernieuwd met een mengsel van grond, zand en compost.

Als tegenprestatie krijgen de aanwezigen een rondleiding door de tuin en wordt voor enkele verwennerijen gezorgd. Aanmelden kan via de website www.natuurwerkdag.nl; zoek via plaatsnaam Hoofddorp naar De Heimanshof. De klusdag op 5 november begint om 9.00 uur. Adres: Wieger de Bruinlaan 1 in Hoofddorp.