Samen aan de slag op Natuurwerkdag

Streek – Op zaterdag 4 november is de Nationale Natuurwerkdag. In Noord-Holland zijn er maar liefst 68 werklocaties waar vrijwilligers aan de slag kunnen. Iedereen kan meehelpen in een gebied dichtbij huis. Inschrijven voor een locatie gaat via de website natuurwerkdag.nl. Landschap Noord-Holland verzorgt op veel locaties het gereedschap.

Aan de slag voor zeldzame soorten

Tijdens de Natuurwerkdag wordt er geknot, gehooid, gemaaid, geheind, gezaagd en dat allemaal om planten en dieren te helpen. Vaak zijn dat zeldzame soorten zoals visdief, lepelaar, ringslang, zandhagedis, waterral, noordse woelmuis, groenknolorchis, parnassia of het moerasviooltje. Met een beetje hulp kunnen ze overleven in deze drukke provincie.

Ook bedrijven werken mee

Nieuw dit jaar is de belangstelling van bedrijven om met hun personeel mee te doen. Zo gaat Booking Cares met 120 deelnemers aan de slag en Uber met 100 personeelsleden. Ook op het terrein van Tata Steel wordt gewerkt om de botanisch uiterst waardevolle duinvalleien, met onder andere parnassia, te behouden.

Bijzondere werklocaties

Er zijn meerdere droomplekken in de duinen, verborgen paradijsjes in hartje Amsterdam, een schitterend nieuw in te richten gebied in de Haarlemmer Kweektuin en een broedeiland in het IJmeer met een ongekend uitzicht. Bij sommige werkplekken gaat het om onbekende pareltjes met veel bijzondere natuur. Bijvoorbeeld het Ecoproject Streekbos bij Enkhuizen, de Kooiakkers in de Kalverpolder of het Tienhovens Kanaal in het Gooi.

Op andere locaties wordt gewerkt te midden van het mooiste landschap: Wieringen, Fort bij Krommeniedijk, de Poelboerderij met het Wormer- en Jisperveld of de Buitenplaatsen Leyduin, Waterland of Elswout. Tegelijk zijn er ook locaties waar de natuur in de bebouwde kom centraal staat. Zo gaan omwonenden zich inzetten voor de natuur in de Oudorperpolder bij Oudorp, in de Groene Weelde bij Hoofddorp en Het Park De Oude Kweektuin in Alkmaar.

Landschap Noord-Holland die deze dag in Noord-Holland organiseert denkt dat veel mensen verrast zullen zijn door de mooie werkplekken.