HandbalNL League: Geen winst Greenpark Aalsmeer

Aalsmeer – De HandbalNL League is zaterdag 6 maart weer van start gegaan. De aanvang vorig jaar in september was van korte duur, door corona heeft de competitie daarna vijf maanden stil gelegen. In het nieuwe jaar zijn de teams wel weer gaan trainen. Greenpark Handbal Aalsmeer was zelfs de eerste vereniging die, met diverse opgelegde corona-maatregelen, de trainingen in De Bloemhof hervatte.

De eerste wedstrijd voor Heren 1 van Greenpark Aalsmeer was zaterdag in de Stadssporthal in Sittard en tegenstander was de Limburgse ploeg Kembit Lions. Dit team had tot voor de lockdown vier wedstrijden gespeeld en vergaarde 3 punten. Voor Aalsmeer ging de ‘pauze’ al in na twee wedstrijden, maar Greenpark wist hiermee 3 punten te pakken.

De wedstrijd zaterdag, die om half vijf in de middag startte en zonder publiek gespeeld moest worden, begon gelijk spannend. Kembit Lions en Greenpark Aalsmeer waren aan elkaar gewaagd. De Limburgers wisten steeds enkele punten voor te blijven en gingen dan ook de rust in met een 16-13 voorsprong.

De handballers van Greenpark Aalsmeer kwamen na de break niet al te scherp uit de kleedkamer en hier profiteerde Kembit Lions van. Na de ‘weggegeven’ tien minuten keek Aalsmeer tegen een flinke achterstand aan, maar het vizier werd weer op scherp gezet en de inhaalslag ingezet. Kembit Lions liet zich echter de winst niet meer uit handen geven en wist uiteindelijk met 32-25 te winnen. Topscorer voor Greenpark Aalsmeer was Tim met 8 goals.