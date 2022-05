Handbal: Volendam neemt revanche en wint van Green Park

Aalsmeer – Het is Heren 1 van Green Park Aalsmeer niet gelukt om in eigen huis Kras Volendam te verslaan voor de HandbalNL League. De Volendammers kwamen afgelopen zaterdag 14 mei revanche nemen na de verloren wedstrijd eerder dit jaar tegen Aalsmeer en met succes. Gelijk vanaf de aanvang zag het publiek een aanvallend Volendam, tegen een ietwat gematigd Aalsmeer. De eerste punten waren weliswaar voor Green Park, maar al snel wist Volendam de leiding te nemen. Qua scores ging de strijd in de eerste helft gelijk op. De handballers gingen rusten met een nihil verschil van 13-15, maar dus wel achterstand voor Aalsmeer.

In de tweede helft bleef Volendam dominant en wist verder afstand te nemen van Aalsmeer. Green Park kwam nog een keer terug tot één puntje verschil, maar Volendam bleef scherp en wist de winst weer te vergroten naar vier en zelfs naar vijf punten. Green Park kwam tijd en concentratie te kort om de achterstand om te buigen naar een voorsprong en moest uiteindelijk Volendam feliciteren na de eindstand van 23-29. Voor Aalsmeer maakten Don Hartog en Vaidas Trainavicius elk zes doelpunten, Donny Vink wist vijf treffers te maken, maar tot ‘man of the match’ werd Zlatko Pavicevic van Volendam gekroond. Hij wist liefst negen maal te scoren.

Door deze winst heeft Volendam de koppositie overgenomen van Aalsmeer met 12 punten, tegen 10 voor Green Park. Op de voet volgen Limburg Lions met 9 punten en Bevo HC met 8 punten.

Best of three

Het gaat een spannende slotfase worden, welke drie teams mogen gaan strijden om de landstitel tijdens de best of three? Er staan nog drie wedstrijden op het programma. Aanstaande zaterdag 21 mei gaat Aalsmeer naar Kwintsheul om het vanaf 20.45 uur op te nemen tegen Quintus. Dit team bezet de laatste plaats en wacht mogelijk degradatie. Vervolgens kan op zaterdag 28 mei in De Bloemhof genoten worden van de topper Aalsmeer tegen Limburg Lions vanaf 20.00 uur en op zaterdag 4 juni speelt Green Park tegen de andere ‘best of three’-kandidaat, Bevo HC. De uitwedstrijd in Panningen begint eveneens om 20.00 uur.

Foto: www.kicksfotos.nl