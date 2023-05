Handbal: Toch geen finale voor Green Park heren

Aalsmeer – Tegen alle verwachtingen in is het de handballers van Green Park Aalsmeer toch niet gelukt om de finale in de Handbal NL League te bereiken. De competitie tussen de zes beste handbalteams van Nederland startte voor Green Park voortvarend. Het was over en weer stuivertje wisselen om de eerste en tweede plaats met Limburg Lions. Er waren voor Aalsmeer successen met ruime winst, maar ook verliespartijen. Plaats twee kon wel lang ‘bezet’ gehouden worden, maar concurrent Kras Volendam naderde qua punten gestaag tot slechts één punt minder.

Afgelopen zaterdag 20 mei was de ontknoping voor Aalsmeer en voor Volendam. Green Park had koploper Limburg Lions als tegenstander en het betrof een uitwedstrijd in Sittard. Aalsmeer kwam niet lekker in het spel, keek op een gegeven zelfs tegen een behoorlijke achterstand aan, maar wist terug te komen. Echter Limburg Lions bleef geconcentreerd en wist uiteindelijk met duidelijke punten te winnen: 35-29. Kras Volendam had dezelfde avond een lichtere tegenstander, hekkensluiter Tachos. In Waalwijk maakte Volendam korte metten met Tachos en won met gemak: 24-36. En door deze winst is Aalsmeer van de tweede plaats gestoten en eindigt met 14 punten op de derde plek. Volendam op twee met 15 punten en Limburg Lions op één met 21 punten. Deze twee teams gaan nu strijden om de hoogste eer.

Dus, geen finale voor de Green Park Aalsmeer heren en dus ook geen kans om voor de vijfde maal landskampioen te worden. Geen blinkende schaal als afscheid voor coach Bert Bouwer die na dit seizoen stopt de handballers van Aalsmeer te trainen. Zijn baan wordt overgenomen door nu nog assistent-trainer Wai Wong.