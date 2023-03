Handbalheren TeamNL winnen van Kroatië

Regio – De TeamNL Handbalheren hebben in de strijd om een ticket voor het EK 2024 afgelopen woensdag 8 maart in Eindhoven gewonnen van Kroatië: 32-27. Bij rust stond het 15-13. Hiermee zet Nederland een grote stap richting EK-kwalificatie. In oktober won Nederland nipt van België (25-24) en werd er verloren van Griekenland (32-28). Aanstaande zondag 12 maart speelt de ploeg van Staffan Olsson om 20.15 uur opnieuw tegen Kroatië.

Nederland kwam via Luc Steins en Bobby Schagen op een 2-0 voorsprong. Al snel scoorden de Kroaten drie doelpunten op rij. Vanaf de zevenmeter-streep bracht Kay Smits de ploegen weer in evenwicht. De tegenstander kwam weer op voorsprong. Via Dani Baijens, Luc Steins en Lars Kooij draaide Oranje de stand om: 6-4. Het aanvalsspel was snel en Bart Ravensbergen redde een aantal keer knap op Kroatische schoten. Halverwege de eerste helft leidde Nederland met 8-6. Samir Benghanem zette vanaf de cirkel het verschil op drie goals. Ondanks een twee minuten tijdstraf kreeg Kroatië het voor elkaar om de aansluitingstreffer te scoren. Dankzij twee treffers van Kay Smits werd de voorsprong hersteld: 11-8. Desondanks konden de Kroaten weer terugkomen tot aan 12-11. Het was Smits die zijn derde penalty raak schoot en het verschil op twee zette. Na twee goals op rij kwam Kroatië vlak voor het einde van de eerste helft op gelijke hoogte. Met een prachtig lobje over de keeper scoorde Kay Smits. Met een snoeihard schot bepaalde Ivar Stavast de ruststand op 15-13 in het voordeel van Nederland.

Tweede helft

Oranje startte voortvarend in de tweede helft. Dani Baijens knalde raak en keeper Bart Ravensbergen deed hetzelfde na een knappe redding. Mario Sostaric deed iets terug, maar Nederland walste met snel aanvalsspel over de Kroaten heen. Drie doelpunten op rij zorgden voor een verschil van zes goals. Kay Smits maakte het twintigste doelpunt: 20-14. Halverwege de tweede helft was het verschil iets verkleind: 23-18. De Kroatische keeper Dominik Kuzmanovic werd een heuse sta-in-de-weg voor Nederland. Met verschillende reddingen hield hij de heren van het scoren. Na zeven minuten was het Samir Benghanem die weer het net vond. De Kroaten waren wel trefzeker en verkleinden de achterstand: 24-21. Oranje pakte de draad weer op. Ivar Stavast (2x), Bobby Schagen en Luc Steins schoten raak. Een voorsprong van vijf doelpunten stond weer op het scorebord. Het was Ivar Stavast die in de slotfase de ploeg bij de hand nam. Opnieuw scoorde hij twee keer. Samir Benghanem verschalkte de keeper vanaf de cirkel: 31-26. De Kroaten vonden het net nog een keer. Luc Steins bepaalde de eindstand op 32-27.

Samir Benghanem van Green Park Aalsmeer Handbal maakte drie treffers voor Nederland. Lars Kooij, oud-speler van de Aalsmeerse handbalvereniging, scoorde een maal. Topscorer was Kay Smits met 8 doelpunten. Aanvoerder Bobby Schagen over de wedstrijd: “Ik ben heel erg tevreden met de winst. Dat je met vijf doelpunten verschil van Kroatië wint is voor ons niet normaal. Ik denk dat we verdiend gewonnen hebben en de hele wedstrijd beter waren en voor hebben gestaan.”

Kwalificatie reeks

De EK-kwalificatie reeks wordt in april afgesloten met twee wedstrijden. Dan is eerst België op 26 april in Hasselt de tegenstander. Op 30 april neemt Nederland het in Almere op tegen Griekenland.

Lars Kooij in actie voor TeamNL Handbal. Foto: www.kicksfotos.nl

Foto: www.kicksfotos.nl (Samir Benghanem scoort voor TeamNL Handbal).