Grote opkomst kerstborrel de Adelaar

Vinkeveen – Afgelopen zaterdag 16 december was de voormalige Adelaar locatie in Vinkeveen in kerstsferen. Het organiserend Oranje Comité Vinkeveen had het terrein aan de Herenweg omgebouwd tot een heus versierd kerstplein met kraampjes, een draaimolen, draaiorgel en eet- en drinkmogelijkheden. Eenieder die het centrumplan een warm hart toedraagt was uitgenodigd. Ter gelegenheid van het startsein voor de verdere ontwikkeling van de Centrumplannen, onthulde wethouder Anja Vijselaar samen met ontwikkelaar Mark van Vliet een plaquette. Wilt u meer weten over het Centrum- en Mobiliteitsplan, ga dan naar; www.derondevenen.nl/centrumplanvinkeveen