Grootschalige controle op bedrijventerrein Mijdrecht

De Ronde Venen – Gemeente De Ronde Venen heeft samen met politie, douane, netbeheerder Stedin en het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) donderdag 11 november een grootschalige integrale controle gehouden op de Vermogenweg in Mijdrecht. Circa 50 bedrijfspanden zijn gecontroleerd op de naleving wet- en regelgeving. Tijdens de controle zijn geen strafbare feiten geconstateerd. Met enige regelmaat vinden verspreid over de gemeente controles plaats waarbij verschillende partijen samenwerken. De Ronde Venen wil een gemeente zijn waar iedereen zich veilig voelt. Controles horen daarbij. Ook kunnen zo netwerken van afnemers, facilitators en leveranciers in beeld worden gebracht.

Activiteiten

Door de afgelegen ligging en de vaak goede toegangswegen lenen (delen van) bedrijventerreinen zich voor zaken die het daglicht niet verdragen. Denk hierbij aan (het faciliteren van) drugshandel, autodiefstal, illegaal gokken en witwassen. Signalen die kunnen wijzen op ondermijnende activiteiten op een bedrijventerrein zijn:

Een specifieke geur bij hennepkwekerijen en/of drugslabs (anijsachtige lucht)

Grote delen van het pand zijn dichtgeplakt, voorbijgangers kunnen niet naar binnen kijken

Bedrijven zijn beveiligd met opvallend veel beveiligingsmaatregelen

Bij het bedrijf is er voornamelijk activiteit in de avond en nacht of helemaal niet

Het bedrijf lijkt eerder een ontmoetingsplaats dan een onderneming

Het bedrijf heeft een vervallen uitstraling, heeft vaak een vage website en doet niet aan reclame (op de gevel)

Er zijn veel dezelfde soort bedrijven op relatief korte afstand van elkaar

Signalen melden bij gemeente en politie

Inwoners die iets verdachts zien, kunnen dit bij de gemeente melden via het e-mailadres ondermijning@derondevenen.nl, via de website van de politie (www.politie.nl) of anoniem bij Meld Misdaad anoniem via 0800-7000.