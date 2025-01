Groot Uithoorns Dictee bijna vol

Uithoorn – Is het consekwent, konsekwent, konsequent of consequent? Taal is soieso of zowiezo of sowieso moeilijk in regels te vangen. En dan worden de regels voor spelling ook nog eens om de zoveel tijd veranderd! Om dol van te worden. Toch moet je wel meegaan in die gekte. Was het veertig jaar geleden correct om korrekt te schrijven en schreef je tachtig jaar terug zo zoo, nu ziet iedereen meteen dat dat fout is.

Test de kennis van het hedendaagse Nederlands vrijdag 24 januari van 19.30 tot 22.00 uur in MFA De Scheg, Arthur van Schendellaan 100a, tijdens het Groot Uithoorns Dictee met afsluitend een gezellige pubquiz. Taalpuriteinen kunnen zowel individueel als in teams van drie deelnemen. Er zijn nog plaatsen beschikbaar, maar vol is vol. Deelname bedraagt € 10,– per persoon.

Foto is aangeleverd.