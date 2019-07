Groot onderhoud aan Rondeveense kunstwerken

In De Ronde Venen staan meer dan vijftig openbare kunstwerken. Van beelden en geveldecoraties tot herdenkingsmonumenten en bijzondere banken. Het zijn werken van uiteenlopende groottes en verschillende materialen, ieder met eigen voorwaarden voor goed onderhoud. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om de kunstwerken in goede staat te houden.

Klein onderhoud verzorgt de gemeente zelf. Voor groot onderhoud en restauratie wordt een specialistisch bedrijf ingeschakeld. In de eerste helft van juli maken medewerkers van de ‘Kunstwacht’ een ronde door De Ronde Venen. Alle kunstwerken krijgen een grondige schoonmaakbeurt. Waar nodig vindt ook restauratie plaats. Hierdoor zijn de kunstwerken weer voor lange tijd verzekerd van een frisse uitstraling en beschermd tegen weersinvloeden.

Onvoldoende aandacht

Wethouder Marja Becker is blij dat dit werk deze zomer wordt uitgevoerd: “We hebben een prachtige collectie openbare kunstwerken in onze gemeente. Als gevolg van bezuinigingen was er de afgelopen jaren helaas onvoldoende aandacht voor het onderhoud ervan. Ik ben blij dat die er nu wel weer is. Het is onze ambitie om dit jaarlijks bij te houden. Hiermee voorkomen we achteruitgang en hoge restauratiekosten.”

Op de foto: Jive Baby bij het Veenweidebad in Mijdrecht