Groot feest bij Jenaplan basisschool Vlinderbos

De Ronde Venen – Drie belangrijke gebeurtenissen waren aanleiding om met de hele Vlinderbos-gemeenschap eens goed uit te pakken: Het 30-jarig bestaan van de school, de start van de nieuwe huisstijl inclusief een prachtige nieuwe website, vlag en gevelsigning én de officiële afronding van de plaatsing van 90 zonnepanelen. De hele dag bruiste de school van vrolijke activiteiten, zo werd het Koningsspelen lied en dans door alle groepen ingestudeerd, in de voetbalkooi klonk de muziek van de workshops van ‘Drumtastic’, een ouderwetse buttonmachine ging de school rond en alle kinderen kregen een gebakje met daarop het nieuwe logo. Rond 14.00u startte buiten de formele bijeenkomst waarvoor ouders, opa’s, oma’s, buren en relaties waren uitgenodigd. De koningsdans werd door alle kinderen samen uitgevoerd op het plein, de nieuwe vlag ging in top en de gevelborden werden onthuld.

Daarop deze 3 uitspraken : ‘Leren ontstaat in liefde’, ‘Leren ontstaat vanuit verwondering’ en Leren ontstaat in verbinding’, dit is de basis van ons jenaplan-onderwijsconcept. Met het zingen van het Vlinderboslied en een ijsje in het oranje, rood, wit en blauw werd het feest afgerond. Onze missie ‘samen leren, samen leven’ is nog even actueel als 30 jaar geleden, dat bleek wel op deze levendige gezamenlijke viering!